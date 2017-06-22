Коломойський намагається повернути собі "Приватбанк" - Рожкова

Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання банку неплатоспроможним та його націоналізації.

"Позов - про оскарження визнання неплатоспроможним "Приватбанку" і націоналізації. У позовній заяві пан Коломойський писав про рейдерство з боку держави", - заявила заступник глави Національного банку Катерина Рожкова в інтерв'ю Finbalance.

"Як можна сподіватися на успіх у реструктуризації [інсайдерських кредитів, - ред.], якщо екс-власник банку, незважаючи на те, що є листи з його зобов'язаннями, йде в суд, подає позов про визнання протиправним рішення НБУ про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним відповідно і рішення про націоналізацію, а також всіх поручительств?", - заявила Рожкова.

Заступниця голови НБУ нагадала, що Закон про систему гарантування, де передбачена націоналізація, містить норму про те, що попередній власник акцій банку не має права вимагати від інвестора (тобто держави) відшкодування збитків, понесених в результаті придбання новим інвестором акцій банку.

"Тобто за законом не має права вимагати відшкодування. Інше питання - наші суди. У нас судді дуже люблять одягати на себе мантію судді Конституційного Суду і трактувати закони. Тут питання", - зазначила Рожкова.

Заступниця голови НБУ також підкреслила, що держава не могла відкладати націоналізацію "Приватбанку", оскільки він міг припинити операційну діяльність.

"У них не було ліквідності. Вони протягом дня накопичували ліквідність від клієнтів, які отримували вхідні платежі на свої рахунки в банку, а потім великим пакетом випускали дрібні платежі через СЕП. Це вже говорить, що в банку ліквідності не було. День-два - і все", - повідомила вона.

"Я неодноразово чула від екс-топ-менеджерів банку: "Ви будете змушені надати нам рефінансування, тому що якщо не дасте, то все ляже", "Ви уявляєте, що буде?", - додала Рожкова.

Нагадаємо, після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

Як відомо, в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".