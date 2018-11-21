Коломойський: Наступним прем'єром я бачу Коболєва
"Мене хтось питав минулого тижня, кого я бачу прем'єром в 2019 році. Я сказав, що одна з кандидатур, яку я вважаю вагомою, це Коболєв", - заявив Коломойський Соні Кошкіній в рамках програми KishkiNA.
Бізнесмен стверджує, що у нього завжди було добре ставлення до глави НАК "Нафтогазу", не дивлячись на конфліктну розмову з Коболєвим щодо відключення Кременчуцької ТЕС від газу за борги, запис якої було викладено в інтернет. Тоді Коломойський, нагадаємо, пригрозив захопити електроцентраль.
Коментуючи запис, бізнесмен пояснив, що у нього надмірно емоційна манера спілкування і "тоді була напружена ситуація".
"Це був важливий момент, тому що відключити, потім запускати набагато дорожче, ніж відключати. Сидіти на цій газовій історії, коли ти можеш закрутити вентиль або відкрити, ніж тоді Коболєв відрізняється від Газпрому?", - зазначив Коломойський.
Разом, з тим він вважає, що запропонований Коболєвим варіант поділу "Укрнафти" між акціонерами допоможе компанії вийти з кризи.
"Він правильно сказав, що потрібна згода не тільки моя, а й усіх акціонерів. Але я думаю, що якщо буде справедливий розділ активів, і це допоможе компанії за великим рахунком вийти з кризової ситуації, то чому ні, ми за. Будь-який прагматичний підхід ми вітаємо. Без політики", - зазначив Коломойський.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" веде переговори з групою "Приват" щодо розділення активів компанії "Укрнафта".
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