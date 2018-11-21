Коломойський: Наступним прем'єром я бачу Коболєва

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає главу НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва - однією з найбільш вагомих кандидатур, яка може претендувати на пост прем'єр-міністра в 2019 році.

"Мене хтось питав минулого тижня, кого я бачу прем'єром в 2019 році. Я сказав, що одна з кандидатур, яку я вважаю вагомою, це Коболєв", - заявив Коломойський Соні Кошкіній в рамках програми KishkiNA.

Бізнесмен стверджує, що у нього завжди було добре ставлення до глави НАК "Нафтогазу", не дивлячись на конфліктну розмову з Коболєвим щодо відключення Кременчуцької ТЕС від газу за борги, запис якої було викладено в інтернет. Тоді Коломойський, нагадаємо, пригрозив захопити електроцентраль.

Коментуючи запис, бізнесмен пояснив, що у нього надмірно емоційна манера спілкування і "тоді була напружена ситуація".

"Це був важливий момент, тому що відключити, потім запускати набагато дорожче, ніж відключати. ​​Сидіти на цій газовій історії, коли ти можеш закрутити вентиль або відкрити, ніж тоді Коболєв відрізняється від Газпрому?", - зазначив Коломойський.

Разом, з тим він вважає, що запропонований Коболєвим варіант поділу "Укрнафти" між акціонерами допоможе компанії вийти з кризи.

"Він правильно сказав, що потрібна згода не тільки моя, а й усіх акціонерів. Але я думаю, що якщо буде справедливий розділ активів, і це допоможе компанії за великим рахунком вийти з кризової ситуації, то чому ні, ми за. Будь-який прагматичний підхід ми вітаємо. Без політики", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" веде переговори з групою "Приват" щодо розділення активів компанії "Укрнафта".