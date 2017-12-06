Коломойський подав у суд на Нацбанк
Компанія Triantal Investments, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, подала в Окружний адмінсуд Києва позов проти Національного банку, Міністерства Фінансів і ПриватБанку, - йдеться у повідомленні Finbalance, 9 червня було призначено склад суду по цій справі (№757/32503/17-ц).
У судах також знаходяться позови 6 віргінських компаній ТОО Камерін Інвестиції, SUNNEX Інвестиції LLP, ТОО Tamplemon Інвестиції, Комерційна ТОО Berlini, ТОО Lumil Investments, ТОО Sofinam Інвестиції, які судяться з Приватбанком щодо розблокування своїх коштів.
Нагадаємо, у травні журналісти виявили, що напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.
Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що екс-власники "Приватбанку" вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією.
У грудні 2016 року "Приватбанк", 49,9% якого належали олігарху Ігорю Коломойському, був націоналізований рішенням українського уряду.
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