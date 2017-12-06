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Коломойський подав у суд на Нацбанк

Колишній акціонер Приватбанку позивається до НБУ
Колишній акціонер Приватбанку Ігор Коломойський подав позов до НБУ та Приватбанку щодо розірвання договору поруки у Печерський райсуд.
Коломойський подав у суд на Нацбанк Фото:epravda.com.ua

Компанія Triantal Investments, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, подала в Окружний адмінсуд Києва позов проти Національного банку, Міністерства Фінансів і ПриватБанку, - йдеться у повідомленні Finbalance, 9 червня було призначено склад суду по цій справі (№757/32503/17-ц).

У судах також знаходяться позови 6 віргінських компаній ТОО Камерін Інвестиції, SUNNEX Інвестиції LLP, ТОО Tamplemon Інвестиції, Комерційна ТОО Berlini, ТОО Lumil Investments, ТОО Sofinam Інвестиції, які судяться з Приватбанком щодо розблокування своїх коштів.

Нагадаємо, у травні журналісти виявили, що напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що екс-власники "Приватбанку" вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією.

У грудні 2016 року "Приватбанк", 49,9% якого належали олігарху Ігорю Коломойському, був націоналізований рішенням українського уряду.

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12 06 2017 09:55
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