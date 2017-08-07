Коломойський прокоментував "втечу" екс-топ-менеджерів Приватбанку
"Ця інформація не відповідає дійсності. Частина колишніх менеджерів - в Україні, частина - у відпустках за межами країни. Ніхто ховатися не збирається", - заявив колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський, інформує Українська правда.
Як відомо, раніше у "Дзеркалі тижня" з'явилася інформація про те, що 11 фігурантів "приватівської" справи оголошені у міжнародний розшук, а екс-топ-менеджери банку і члени його кредитного комітету давно виїхали з України.
Генпрокуратура відкрила кримінальні справи за ст. 218 і 220, в зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.
Йдеться про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані у жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких було погашено кредити 193 інших позичальників банку, більше половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави.
Раніше, голова правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальні справи за ст. 218 і 220 у зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.
Шлапак уточнив, що мова йде про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані в жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку, більш ніж половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави. За твердженням Шлапака, ставка за новими кредитами становила 10,5% річних.
Генеральна прокуратура, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кілька справ, пов'язаних з "ПриватБанком".
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