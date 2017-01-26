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Коломойський остаточно припинить фінансувати "Дніпро", - ЗМІ

Клуб буде фінансуватися лише з власних доходів
Мільярдер Ігор Коломойський вирішив припинити фінансування футбольного клубу "Дніпро".
Коломойський остаточно припинить фінансувати "Дніпро", - ЗМІ Ігор Коломойський. Фото: business-tv.com.ua

Коломойський дав зрозуміти, що коштів від нього клуб більше не отримає, повідомляє "Чемпіон", посилаючись на джерело у керівництві "Дніпра".

Таким чином, фінансуватися "Дніпро" буде лише з власних доходів.

Також у повідомлені зазначено, що наразі існує два варіанти розвитку подій.

Перший – Коломойський комусь віддасть клуб. Однак, такий варіант малоймовірний, каже співрозмовник видання. Справа у серйозних боргах перед УЄФА, колишніми та нинішніми футболістами та тренерами, а також працівниками "Дніпра".

Другий – команда існуватиме, після чого "Дніпро" повторить доля харківського "Металіста".

Нині футболісти "Дніпро" перебувають на зборах в Туреччині.

Нагадаємо, що раніше футбольний клуб "Дніпро" позбавлено 6 очок за борг перед тренерським штабом Хуанде Рамоса, який очолював команду у 2010-2014 роках.

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26 01 2017 11:08
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