Коломойський остаточно припинить фінансувати "Дніпро", - ЗМІ
Коломойський дав зрозуміти, що коштів від нього клуб більше не отримає, повідомляє "Чемпіон", посилаючись на джерело у керівництві "Дніпра".
Таким чином, фінансуватися "Дніпро" буде лише з власних доходів.
Також у повідомлені зазначено, що наразі існує два варіанти розвитку подій.
Перший – Коломойський комусь віддасть клуб. Однак, такий варіант малоймовірний, каже співрозмовник видання. Справа у серйозних боргах перед УЄФА, колишніми та нинішніми футболістами та тренерами, а також працівниками "Дніпра".
Другий – команда існуватиме, після чого "Дніпро" повторить доля харківського "Металіста".
Нині футболісти "Дніпро" перебувають на зборах в Туреччині.
Нагадаємо, що раніше футбольний клуб "Дніпро" позбавлено 6 очок за борг перед тренерським штабом Хуанде Рамоса, який очолював команду у 2010-2014 роках.
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