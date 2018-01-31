Коломойський уклав "мирову угоду" з державною нафтокомпанією

Розмір компенсації за її зберігання знижений з 2,1 млрд грн - до 712,6 млн грн

Компанії Укртранснафта і Укртатнафта уклали мирову угоду за трирічним спором щодо вартості зберігання і умов повернення технологічної нафти, яка знаходиться на Кременчуцькому НПЗ з весни 2014 року.

Про це повідомляється у мировій угоді, яка оприлюднена Господарським судом Києва.

Відповідно до досягнутої угоди, нафта буде повернута держкомпанії до 31 березня. Вартість зберігання нафти за весь період з квітня 2014 року по грудень 2017 року знижена з 9,6 грн/т на добу, які вимагав Кременчуцький НПЗ, - до 2,57 грн/т на добу (без ПДВ).

Отже, розмір компенсації за її зберігання знижений з 2,1 млрд грн - до 712,6 млн грн.

При цьому, мирова угода передбачає зарахування зустрічних вимог Укртранснафти до заводу на суму 193,6 млн грн. Мова йде про 54,9 млн грн боргу за емітованими ще у лютому 2002 року векселями і 138,7 млн ​​грн боргу і пені за казахстанську нафту від 2013 року.

Таким чином, зобов'язання Укртранснафти по оплаті за зберігання нафти знижені до 519 млн грн. Цю суму держкомпанія повинна перерахувати Кременчуцькому НПЗ до 31 березня 2018 року, але тільки за фактом повернення нафти.

Сама процедура повернення передбачає револьверну оплату за кожну відвантажену партію. Очікується, що повернення нафти буде здійснюється партіями по 10 тис. т.

Всього поверненню підлягає 140,2 тис. т нафти, які на сьогоднішній день залишаються на НПЗ. Інший обсяг був проданий держкомпанією на біржових торгах у другій половині 2017 року. Основним покупцем нафти була Укртатнафта, частину обсягу купила і державна Укргазвидобування.

Нагадаємо, що в травні 2014 року "Укртранснафта", якою тоді керував менеджер Ігоря Коломойського Олександр Лазорко, за своєю ініціативою викачала з магістральних нафтопроводів 675 тисяч тонн технологічної нафти.

Як повідомлялось, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.