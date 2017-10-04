ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський прокоментував звинувачення глави НБУ Валерії Гонтаревої про шахрайське виведення з банку 16 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коломойський відповів матюкливим відео на звинувачення Гонтарєвої у шахрайстві
Інших коментарів від колишніх акціонерів і керівництва банку поки немає
Ігор Коломойський. Фото: business-tv.com.ua
Коломойський на запит ТСН надіслав відеоролик.
Інших коментарів від колишніх акціонерів і керівництва банку поки немає.
Нагадаємо, глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила сьогодні, квітня під час брифінгу, що у "Приватбанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
Додамо, що сьогодні під час брифінгу глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва написала заяву про відставку.
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10 04 2017 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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