Коломойський відповів матюкливим відео на звинувачення Гонтарєвої у шахрайстві

Інших коментарів від колишніх акціонерів і керівництва банку поки немає

Колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський прокоментував звинувачення глави НБУ Валерії Гонтаревої про шахрайське виведення з банку 16 млрд грн.

Коломойський на запит ТСН надіслав відеоролик.

Інших коментарів від колишніх акціонерів і керівництва банку поки немає.

Нагадаємо, глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила сьогодні, квітня під час брифінгу, що у "Приватбанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.