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Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ

Так він пояснив відсутність свого імені в санкційному списку
Ігор Коломойський припускає, що Росія узгоджувала з українською стороною запровадження санкцій проти українських громадян та компаній.
Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ Фото:epravda.com.ua

"Мені здається, цей список редагувався на Банковій (в Адміністрації президента України – ред.)", – заявив олігарх і екс-керівник Дніпропетровської обласної держадміністрації, повідомляє "УНІАН".

"Можу сказати, хто входив до редакційної колегії, яка працювала з цим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, працював листоношею Медведчук", – сказав Коломойський.

"Порошенко особисто викреслив мене, давнього ворога Путіна, зі списку, щоб показати нашим американським партнерам, що я нібито став агентом Кремля", – переконаний він.

Коломойський також звернув увагу на те, що в список потрапив особисто Віктор Пінчук і багато його активів – медійна компанія StarLightMedia, не дуже великий банк Кредит-Дніпро та інші.

"На мій погляд, це викликано тим, що відносини Порошенка і Пінчука зіпсувалися, про що свідчать регулярні наїзди на адресу останнього з боку Банкової та Інститутської", – сказав бізнесмен, який зараз не живе в Україні.

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ". 

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.

 
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02 11 2018 11:54
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