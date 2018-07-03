Коломойський виграв суд у НБУ у справі "Буковелю"

Господарський суд Києва 21 лютого задовольнив позов ТОВ "Скорзонера" (кінцеві бенефіціари Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) до Національного банку і розірвав шість іпотечних договорів щодо майна гірськолижного курорту "Буковель".

Рішення суду доступне в Єдиному реєстрі.

Ці договори були укладені між "Скорзонерою" і НБУ в жовтні 2014 року як забезпечення боргових зобов'язань Приватбанку перед Нацбанком за кредитами рефінансування, відзначає Finbalance.

Суд дійшов висновку, що НБУ міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків уже державного Приватбанку, але не зробив цього.

Раніше повідомляли, що "Приватбанк" має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.