Коломойський виграв суд у НБУ у справі "Буковелю"
Рішення суду доступне в Єдиному реєстрі.
Ці договори були укладені між "Скорзонерою" і НБУ в жовтні 2014 року як забезпечення боргових зобов'язань Приватбанку перед Нацбанком за кредитами рефінансування, відзначає Finbalance.
Суд дійшов висновку, що НБУ міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків уже державного Приватбанку, але не зробив цього.
Раніше повідомляли, що "Приватбанк" має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.
Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
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