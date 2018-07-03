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Коломойський виграв суд у НБУ у справі "Буковелю"

Шість іпотечних договорів щодо майна курорту розірвано
Господарський суд Києва 21 лютого задовольнив позов ТОВ "Скорзонера" (кінцеві бенефіціари Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) до Національного банку і розірвав шість іпотечних договорів щодо майна гірськолижного курорту "Буковель".
Коломойський виграв суд у НБУ у справі "Буковелю" Буковель. Фото: travelstory.ua

Рішення суду доступне в Єдиному реєстрі.

Ці договори були укладені між "Скорзонерою" і НБУ в жовтні 2014 року як забезпечення боргових зобов'язань Приватбанку перед Нацбанком за кредитами рефінансування, відзначає Finbalance.

Суд дійшов висновку, що НБУ міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків уже державного Приватбанку, але не зробив цього.

Раніше повідомляли, що "Приватбанк" має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

 

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07 03 2018 12:35
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