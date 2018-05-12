Коломойський визнав, що завдав ПриватБанку $248 млн збитків

Колишні власники націоналізованого ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов у Високому суді Лондона визнали, що завдали банку збитків на 248 мільйонів доларів.

Решту позовних вимог на 1,65 мільярда доларів збитків олігархи визнавати відмовилися.

"Для цілей цих клопотань, всі відповідачі не заперечують, що банк має достатню для судового розгляду справу, та шахрайськими діями банку було завдано збитків на суму 248 млн дол. США… Звичайно ж для пана Коломойського та пана Боголюбова є невигідним визнання наявності достатньої для судового розгляду справи щодо масштабних шахрайських дій проти них та при цьому намагатися запобігти тому, щоб суд розглядав цю справу", - повідомляють у прес-службі ПриватБанку.

Там також додають, що перед націоналізацією колишні власники видали фіктивних кредитів на 1,9 мільярда доларів, за якими нараховується по 500 тисяч доларів відсотків щодня. Тому наразі сума позивних вимог ПриватБанку до колишніх власників сягає 3 мільярдів доларів.

Нагадаємо, суддя Фанкорт, який 23 листопада визнав відсутність юрисдикції Високого суду Лондона у справі "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського, офіційно виніс своє рішення.

У рішенні йдеться, що надані банком докази вказують на ретельно сплановані шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах шляхом реалізації складної штучної схеми із залученням великої кількості кредитів і авансових платежів за договорами постачання, виконувати які ніхто не збирався. (Пункти 25-26).

Водночас, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.