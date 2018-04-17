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Коломойський заявив, що підтримає на виборах "будь-якого кандидата, крім Порошенка"

Фаворитом він вважає Юлію Тимошенко
Мільярдер Ігор Коломойський, який зараз живе у Швейцарії, заявив, що на майбутніх виборах президента України буде підтримувати "будь-якого гідного кандидата, крім Порошенка".
Коломойський заявив, що підтримає на виборах "будь-якого кандидата, крім Порошенка" Фото:epravda.com.ua

При цьому він заявив, що ні з одним кандидатом домовленостей не має.

"Я і кандидатів поки що не бачив. Ну, крім одного відомого. Тимошенко. Я вважаю, що це фаворит президентських перегонів уже сьогодні", -  сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що одним із можливих кандидатів у президенти України 2019 року може стати шоумен Володимир Зеленський, наближений до Ігоря Коломойського.

У грудні 2017 року в Україні появилася політична партія "Слуга народу" за назвою популярного серіалу студії "Квартал 95" Зеленського. Уже зараз її рейтинг, згідно із соцопитуваннями, перевищує рейтинги націоналістів зі "Свободи" чи Руху нових сил Саакашвілі.

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17 04 2018 14:22
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