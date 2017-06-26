Коломойський повинен внести застави за кредитами "ПриватБанку", - Гройсман
"Закон є закон. І незалежно від обставин закон треба виконувати. Кого б це не стосувалося, якого прізвища. ... .Я не хочу коментувати цю ситуацію з юридичної точки зору - це повинен коментувати сам "ПриватБанк", його наглядова рада", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю ЛIGA.net.
За його словами, навіть якщо колишній власник банку Ігор Коломойський та інші екс-бенефіціари "Привату" відмовляться повертати застави, уряд забезпечить безперебійну роботу фінустанови. "Є юридична процедура, яка повинна бути виконана. І тут повинні говорити юристи. Ми як уряд будемо робити все від нас залежне, щоб в будь-якій ситуації зберігалася стабільна робота банку, і все, що належить державі або вкладникам, було в наявності", – запевнив Гройсман.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.
Відразу після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
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