Коломойський повинен внести застави за кредитами "ПриватБанку", - Гройсман

Колишнім бенефіціарам націоналізованого "ПриватБанку" доведеться виконувати закон і до 1 липня внести застави по зв'язаних кредитах.

"Закон є закон. І незалежно від обставин закон треба виконувати. Кого б це не стосувалося, якого прізвища. ... .Я не хочу коментувати цю ситуацію з юридичної точки зору - це повинен коментувати сам "ПриватБанк", його наглядова рада", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю ЛIGA.net.

За його словами, навіть якщо колишній власник банку Ігор Коломойський та інші екс-бенефіціари "Привату" відмовляться повертати застави, уряд забезпечить безперебійну роботу фінустанови. "Є юридична процедура, яка повинна бути виконана. І тут повинні говорити юристи. Ми як уряд будемо робити все від нас залежне, щоб в будь-якій ситуації зберігалася стабільна робота банку, і все, що належить державі або вкладникам, було в наявності", – запевнив Гройсман.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.

Відразу після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.