У колумбійському порту прогриміли декілька вибухів: є жертви
На цей момент причини вибухів встановлюються. Поліція з'ясовує, чи був це спланований напад, повідомляє ВВС.
"Прогриміли три вибухи, два з них відбулися на одному і тому ж місці", - повідомила представник місцевої пожежної служби.
За даними пожежників, два вибухи прогриміли на території американського суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.
Повідомляється, що після вибухів почалася пожежа, яку незабаром загасили.
Місце події знаходиться в промисловій зоні міста, приблизно в 15 км від туристичних визначних пам'яток.
Нагадаємо, внаслідок селевого потоку та повені на південному заході Колумбії загинули близько 300 людей. За даними армії, принаймні 400 людей отримали поранення і 200 пропали без вісті в столиці провінції Путумайо.
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