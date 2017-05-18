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У колумбійському порту прогриміли декілька вибухів: є жертви

Після вибухів почалася пожежа, яку незабаром загасили
Щонайменше шестеро людей загинули і ще понад 20 постраждали в результаті декількох вибухів в порту колумбійського міста Картахена.
У колумбійському порту прогриміли декілька вибухів: є жертви Фото: alittihad.ae

На цей момент причини вибухів встановлюються. Поліція з'ясовує, чи був це спланований напад, повідомляє ВВС.

"Прогриміли три вибухи, два з них відбулися на одному і тому ж місці", - повідомила представник місцевої пожежної служби.

За даними пожежників, два вибухи прогриміли на території американського суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.

Повідомляється, що після вибухів почалася пожежа, яку незабаром загасили.

Місце події знаходиться в промисловій зоні міста, приблизно в 15 км від туристичних визначних пам'яток.

Нагадаємо, внаслідок селевого потоку та повені на південному заході Колумбії загинули близько 300 людей. За даними армії, принаймні 400 людей отримали поранення і 200 пропали без вісті в столиці провінції Путумайо.

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18 05 2017 08:40
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