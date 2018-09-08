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Колумбія визнала Палестину незалежною державою

"Це рішення вітається палестинським народом і його урядом"
Колумбія визнала Палестину незалежною державою.
Колумбія визнала Палестину незалежною державою Фото: 24tv.ua

"Посольство Палестини має честь повідомити, що уряд Республіки Колумбія вирішив визнати Палестину як вільну, незалежну та суверенну державу. Це рішення вітається палестинським народом і його урядом", - йдеться у повідомленні на сайті палестинського посольства в Боготі, передає "Кореспондент".

Дипломати заявили, що Палестина "завжди бачила в Колумбії братський народ, він невтомно шукав миру, а рішення про визнання незалежності зблизить два народи".

Нагадаємо, Ватикан визнав Палестину суверенною державою. В Ізраїлі тоді заявили, що це може ускладнити відносини з Ватиканом. У жовтні 2014 року Швеція першою в Європі визнала Палестину державою.

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09 08 2018 09:58
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