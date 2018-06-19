Колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч

За попередніми даними, невідомий використав дублікат ключа, щоб потрапити в номер співака і обікрасти його

У Москві з номера готелю Four Seasons, де зупинився колумбійський співак Maluma, вкрали ювелірні прикраси і дорогі аксесуари на загальну суму близько 800 тисяч доларів.

Готель Four Seasons підтвердив факт пограбування, повідомляє "РИА-Новости".

"Ми дуже серйозно ставимося до питань гарантування безпеки гостей та їх особистих речей і негайно повідомили правоохоронні органи. Триває розслідування, ми співпрацюємо з правоохоронцями", – заявили у прес-службі готелю.

За інформацією ЗМІ, у співака викрали дорогу сумку Louis Vuitton, кейс з набором елітних годинників вартістю від 3 до 130 тис. доларів, ювелірні прикраси, а також аксесуари елітних марок.

"За попередніми даними, невідомий використав дублікат ключа, щоб потрапити в номер співака. Він представився гостем потерпілого", – розповіло джерело агентства "Интерфакс".