CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Москві з номера готелю Four Seasons, де зупинився колумбійський співак Maluma, вкрали ювелірні прикраси і дорогі аксесуари на загальну суму близько 800 тисяч доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч
За попередніми даними, невідомий використав дублікат ключа, щоб потрапити в номер співака і обікрасти його
Фото: gettyimages.com
Готель Four Seasons підтвердив факт пограбування, повідомляє "РИА-Новости".
"Ми дуже серйозно ставимося до питань гарантування безпеки гостей та їх особистих речей і негайно повідомили правоохоронні органи. Триває розслідування, ми співпрацюємо з правоохоронцями", – заявили у прес-службі готелю.
За інформацією ЗМІ, у співака викрали дорогу сумку Louis Vuitton, кейс з набором елітних годинників вартістю від 3 до 130 тис. доларів, ювелірні прикраси, а також аксесуари елітних марок.
"За попередніми даними, невідомий використав дублікат ключа, щоб потрапити в номер співака. Він представився гостем потерпілого", – розповіло джерело агентства "Интерфакс".
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19 06 2018 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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