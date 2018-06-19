Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч

За попередніми даними, невідомий використав дублікат ключа, щоб потрапити в номер співака і обікрасти його
У Москві з номера готелю Four Seasons, де зупинився колумбійський співак Maluma, вкрали ювелірні прикраси і дорогі аксесуари на загальну суму близько 800 тисяч доларів.
Колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч Фото: gettyimages.com

Готель Four Seasons підтвердив факт пограбування, повідомляє "РИА-Новости".

"Ми дуже серйозно ставимося до питань гарантування безпеки гостей та їх особистих речей і негайно повідомили правоохоронні органи. Триває розслідування, ми співпрацюємо з правоохоронцями", – заявили у прес-службі готелю.

За інформацією ЗМІ, у співака викрали дорогу сумку Louis Vuitton, кейс з набором елітних годинників вартістю від 3 до 130 тис. доларів, ювелірні прикраси, а також аксесуари елітних марок.

"За попередніми даними, невідомий використав дублікат ключа, щоб потрапити в номер співака. Він представився гостем потерпілого", – розповіло джерело агентства "Интерфакс".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2018 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.