Колишніх топ-менеджерів заводу "Океан" підозрюють в розкраданні 1,5 млрд грн

Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури повідомило двох колишніх топ-менеджерів суднобудівного заводу "Океан" (Миколаїв) про підозру в розкраданні на суму 1,5 млрд гривень.

Їм закидають вчинення злочинів, передбачених ст. 219 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу - доведення до банкрутства та заволодіння майном в особливо великих розмірах, повідомляє сайт Генпрокуратури.

Ще три людини - ліквідатор і два керівники компаній, причетних до заволодіння майном "Океану", - підозрюються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Зазначені особи оголошені в розшук, Печерський районний суд Києва видав санкцію на їх затримання. На майно підозрюваних накладено арешт.

Як відомо, ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" (до квітня 2011 року - "Вадан Ярдс Океан", до грудня 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до лютого 2001-го - "Суднобудівний завод "Океан") спеціалізується на виробництві, ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

1 листопада 2013 року "Океан" було визнано банкрутом за рішенням Госпсуду Миколаївської області. У травні 2014 року, після зміни влади в Україні, Вищий госпсуд скасував це рішення.

У 2016 році в "Смарт-холдингу" Вадима Новинського проходили обшуки, зв'язані з банкрутством "Океану". Завод "Океан" не входить у холдинг Новинського, але перебуває в оперативному управлінні.