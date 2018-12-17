БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКолишнім власникам та посадовим особам банку "Стандарт" оголосили про підозру у незаконному виведенні з банку понад 903 мільйонів гривень, що складає понад 90% ліквідаційної вартості банку. Власників банку оголосили у розшук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-власників банку "Стандарт" оголосили в розшук за привласнення понад 90% активів банку
Оціночна вартість всіх активів банку виявилась у 20 разів нижчою за вказану у звітності
Фото:www.capital.ua
У 2013-2015 роках, напередодні виведення банку з ринку, його посадові особи видали 903,8 мільйона гривень кредитів пов’язаним з власниками банку компаніям та фізичним особам.
Як наслідок, після оголошення банку неплатоспроможним, Фонд гарантування вкладів виявив, що оціночна вартість всіх активів банку виявилась у 20 разів нижчою за вказану у звітності.
За даними Нацбанку, банк "Стандарт" належить шести фізичним та шести юридичним особам. Банк визнали неплатоспроможним 20 лютого 2015 року.
Нагадаємо, власника збанкрутілого банку Фінанси і кредит Костянтина Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 12 2018 13:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"