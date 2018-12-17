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Екс-власників банку "Стандарт" оголосили в розшук за привласнення понад 90% активів банку

Оціночна вартість всіх активів банку виявилась у 20 разів нижчою за вказану у звітності
Колишнім власникам та посадовим особам банку "Стандарт" оголосили про підозру у незаконному виведенні з банку понад 903 мільйонів гривень, що складає понад 90% ліквідаційної вартості банку. Власників банку оголосили у розшук.
Екс-власників банку "Стандарт" оголосили в розшук за привласнення понад 90% активів банку Фото:www.capital.ua

У 2013-2015 роках, напередодні виведення банку з ринку, його посадові особи видали 903,8 мільйона гривень кредитів пов’язаним з власниками банку компаніям та фізичним особам.

Як наслідок, після оголошення банку неплатоспроможним, Фонд гарантування вкладів виявив, що оціночна вартість всіх активів банку виявилась у 20 разів нижчою за вказану у звітності.

За даними Нацбанку, банк "Стандарт" належить шести фізичним та шести юридичним особам. Банк визнали неплатоспроможним 20 лютого 2015 року.

Нагадаємо, власника збанкрутілого банку Фінанси і кредит Костянтина Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.

 

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17 12 2018 13:25
ТЕГИ: банк, банки
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