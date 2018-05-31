Колишній АТОвець назвав себе виконавцем "убивства" Бабченка

Учасник антитерористичної операції на Донбасі Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка, інсценованого СБУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"СБУ мене не кинуло, у мене все добре. Пишу з відкритим, так би мовити, забралом. Після оприлюднення запису отримання мною авансу за вбивство людини, без зміни мого голосу, шифруватися сенсу не бачу", – пояснив він.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що "справжній виконавець такого б у фейсбуці не писав".

"Я не знаю, хто це і ніякого посту не бачила. Щодо справжнього прізвища нічого не можу сказати", – сказала вона.

Цимбалюк додав, що жодних інтерв'ю найближчим часом давати не буде, адже слідство досі йде і він "давав підписку про нерозголошення".

"Українська правда" зазначає, що в Цимбалюка дві сторінки у Facebook, обидві активні.

Під час засідання Шевченківського суду в четвер, де обирають запобіжний захід Борису Герману, підозрюваному в організації вбивства, прокурор розповів, що людина із прізвищем Цимбалюк брала участь в інсценізації вбивства і отримала гроші від замовника.

Нагадаємо, 30 травня СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

Раніше слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка. Згодом адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

Як повідомляв iPress.ua, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири в Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника. Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулося".

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.