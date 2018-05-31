Колишній АТОвець назвав себе виконавцем "убивства" Бабченка
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"СБУ мене не кинуло, у мене все добре. Пишу з відкритим, так би мовити, забралом. Після оприлюднення запису отримання мною авансу за вбивство людини, без зміни мого голосу, шифруватися сенсу не бачу", – пояснив він.
У коментарі "Українській правді" прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що "справжній виконавець такого б у фейсбуці не писав".
"Я не знаю, хто це і ніякого посту не бачила. Щодо справжнього прізвища нічого не можу сказати", – сказала вона.
Цимбалюк додав, що жодних інтерв'ю найближчим часом давати не буде, адже слідство досі йде і він "давав підписку про нерозголошення".
"Українська правда" зазначає, що в Цимбалюка дві сторінки у Facebook, обидві активні.
Під час засідання Шевченківського суду в четвер, де обирають запобіжний захід Борису Герману, підозрюваному в організації вбивства, прокурор розповів, що людина із прізвищем Цимбалюк брала участь в інсценізації вбивства і отримала гроші від замовника.
Нагадаємо, 30 травня СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.
Раніше слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка. Згодом адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.
Як повідомляв iPress.ua, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири в Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника. Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулося".
У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.
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