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Колишній бойовик розповів СБУ про росіян серед терористів на Донбасі, - ВІДЕО

Після звільнення Слов'янська чоловік переховувався у родичів, доки не був затриманий
Колишній бойовик терористичної організації "ДНР", затриманий Службою безпеки України, розповів правоохоронцям про росіян серед терористів на Донбасі.
Колишній бойовик розповів СБУ про росіян серед терористів на Донбасі, - ВІДЕО Фото: uapress.info

Затриманий під час тимчасової окупації Слов'янська у 2014 році чергував зі зброєю на одному з незаконних блокпостів терористів, повідомляється на сайті СБУ.

Головною функцією цього блокпосту була протидія наступу сил АТО.

За словами колишнього бойовика, серед терористів на Донбасі було немало вихідців із Росії, зокрема, так званих "казаков" та представників Чечні.

Після того, як Слов'янськ звільнили українські військові, затриманий тривалий час переховувався у родичів на Донеччині. Там його і затримали оперативники СБУ.

Нагадаємо, раніше Молдова передала Україні спільницю бойовиків ОРЛО. Також суд посадив на 4 роки до в'язниці жителя Миргорода, який інформував терористів ОРДО про польоти військових літаків.

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21 07 2017 23:17
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