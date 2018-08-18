Колишній генсек ООН Кофі Аннан помер у віці 80 років
Як зазначають міжнародні дипломати, кофі Аннан, колишній генеральний секретар ООН, який отримав Нобелівську премію миру за гуманітарну роботу, загинув у віці 80 років, повідомляє BBC.com.
Аннан був першим афроамериканцем, який взяв на себе роль найвищого дипломата світу, який працював два терміни з 1997 по 2006 рік.
Аннан отримав Нобілівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються.
Аннан, обіймав посаду генсека ООН з січня 1997 до грудня 2006 року, контролював відносини з Сирією і брав участь у вирішенні конфлікту в арабській країні протягом останнього року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У насильстві в Сирії можуть бути винні світові країни - Кофі Аннан
Саме він ініціював так званий "план з шести пунктів" щодо припинення насильства в Сирії, який передбачає початок політичного діалогу між офіційною владою і опозицією, виведення військ і важкого озброєння з населених центрів, відкриття "гуманітарних коридорів", звільнення опозиціонерів, яких утримують під вартою, забезпечення вільного пересування журналістів, гарантування свободи мирних зборів і маніфестацій.
Проте, на жаль, план Аннана не був повністю реалізований жодною зі сторін конфлікту.
Кофі Аннан подав у відставку з поста спецпосланця ООН і Ліги арабських держав з сирійського питання після того, як його мирний план з вирішення сирійського кризи не приніс бажаних результатів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро