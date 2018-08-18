Колишній генсек ООН Кофі Аннан помер у віці 80 років

Аннан був першим афроамериканцем, який взяв на себе роль найвищого дипломата світу

На 80 році помер 7 генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, лауреат Нобелівської премії Кофі Аннан.

Як зазначають міжнародні дипломати, кофі Аннан, колишній генеральний секретар ООН, який отримав Нобелівську премію миру за гуманітарну роботу, загинув у віці 80 років, повідомляє BBC.com.

Аннан був першим афроамериканцем, який взяв на себе роль найвищого дипломата світу, який працював два терміни з 1997 по 2006 рік.

Аннан отримав Нобілівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються.

Аннан, обіймав посаду генсека ООН з січня 1997 до грудня 2006 року, контролював відносини з Сирією і брав участь у вирішенні конфлікту в арабській країні протягом останнього року.

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Саме він ініціював так званий "план з шести пунктів" щодо припинення насильства в Сирії, який передбачає початок політичного діалогу між офіційною владою і опозицією, виведення військ і важкого озброєння з населених центрів, відкриття "гуманітарних коридорів", звільнення опозиціонерів, яких утримують під вартою, забезпечення вільного пересування журналістів, гарантування свободи мирних зборів і маніфестацій.

Проте, на жаль, план Аннана не був повністю реалізований жодною зі сторін конфлікту.

Кофі Аннан подав у відставку з поста спецпосланця ООН і Ліги арабських держав з сирійського питання після того, як його мирний план з вирішення сирійського кризи не приніс бажаних результатів.