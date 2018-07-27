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Колишній гравець збірної Пакистану з крикету стане прем'єр-міністром

Його партія "Терік-і-інсаф" отримала 109 із 269 місць у парламенті
Партія "Терік-і-інсаф" (Рух за справедливість) на чолі з колишньою зіркою крикету Імраном Ханом, згідно з офіційними даними, перемогла на загальних виборах у Пакистані, проте для формування уряду їй доведеться шукати партнерів по коаліції.
Колишній гравець збірної Пакистану з крикету стане прем Імран Хан. Фото: EPA/UPG

Після підрахунку голосів виборча комісія в п'ятницю, 27 липня, оголосила, що партія Хана отримає 109 із 269 місць у парламенті, тоді як її головний суперник - Пакистанська мусульманська ліга на чолі з екс-прем'єром Навазом Шаріфом - 63 місця, пише DW.

Пакистанський виборчком зіткнувся з серйозними технічними проблемами, в результаті яких йому довелося перейти на підрахунок вручну. У результаті оприлюднення результатів голосування відклали до 27 липня, але Імран Хан, незважаючи на це, оголосив себе переможцем уже напередодні ввечері.

Хан пообіцяв, що буде управляти Пакистаном "так, як ним ще не керував ніхто", боротися з корупцією, розвивати регіональну співпрацю і будувати нові відносини зі США, які не будуть "односторонніми". Наваз Шаріф, засуджений до 10-річного терміну за звинуваченням у корупції, не визнав перемоги партії Хана і заявив про масштабні підтасування й інші порушення. Однак Імран Хан назвав ці вибори найпрозорішими в історії Пакистану.

Нагадаємо, що в пакистанському місті Кветта в провінції Белуджистан під час виборів стався теракт.

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27 07 2018 11:16
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