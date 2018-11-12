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Колишній капітан отримав у Росії 14 років за "шпигунство для України"

Пархоменка затримали в Севастополі в листопаді 2016 року.
Російський суд в Ростові-на-Дону засудив до 14 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту РФ Леоніда Пархоменка за обвинуваченням у державній зраді.
Колишній капітан отримав у Росії 14 років за "шпигунство для України" Леонід Пархоменко Фото: ФСБ

"Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Пархоменка винним у видачі держтаємниці РФ, держзраді. Постановив призначити позбавлення волі строком на 14 років з відбуванням у колонії суворого режиму", - оголосив суддя, повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Держобвинувач просив призначити обвинуваченому 15 років позбавлення волі.

Як відомо, Пархоменко, обвинувачений в шпигунстві на Україну, оголошував голодування в СІЗО "Лефортово".

Пархоменка затримали в Севастополі в листопаді 2016 року.

За твердженням ФСБ Росії, "Пархоменко, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збирав і передавав іноземній спецслужбі дані про діяльність Чорноморського флоту (РФ), яка містить державну таємницю".

Його звинуватили в державній зраді ст. 275 КК РФ.

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11 12 2018 15:24
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