Колишній керівник управління майна Міноборони попався на хабарі

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

У п'ятницю, 23 березня, в Києві під час отримання 1 тис. доларів хабара затримано одного з колишніх керівників Головного управління майна і ресурсів Міністерства оборони.

Встановлено, що затриманий отримав неправомірну вигоду від голови комісії, яка займається ліквідацією та реорганізацією держпідприємств Міноборони, за те, щоб керівництво Головного управління майна і ресурсів не створювало перешкод у діяльності Комісії, повідомляє прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, відсторонення від посади й арешт майна.

"Відзначимо, що будь-які незаконні прояви щодо майна державних підприємств Міністерства оборони України перебувають під постійною увагою військових прокурорів", - наголосили в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва відмовився звільнити з посади заступника міністра оборони Ігоря Павловського, який підозрюється в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива для Міноборони.