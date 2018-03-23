Колишній керівник управління майна Міноборони попався на хабарі
Встановлено, що затриманий отримав неправомірну вигоду від голови комісії, яка займається ліквідацією та реорганізацією держпідприємств Міноборони, за те, щоб керівництво Головного управління майна і ресурсів не створювало перешкод у діяльності Комісії, повідомляє прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, відсторонення від посади й арешт майна.
"Відзначимо, що будь-які незаконні прояви щодо майна державних підприємств Міністерства оборони України перебувають під постійною увагою військових прокурорів", - наголосили в Генпрокуратурі.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва відмовився звільнити з посади заступника міністра оборони Ігоря Павловського, який підозрюється в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива для Міноборони.
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