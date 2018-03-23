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Колишній керівник управління майна Міноборони попався на хабарі

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу
У п'ятницю, 23 березня, в Києві під час отримання 1 тис. доларів хабара затримано одного з колишніх керівників Головного управління майна і ресурсів Міністерства оборони.
Колишній керівник управління майна Міноборони попався на хабарі Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Встановлено, що затриманий отримав неправомірну вигоду від голови комісії, яка займається ліквідацією та реорганізацією держпідприємств Міноборони, за те, щоб керівництво Головного управління майна і ресурсів не створювало перешкод у діяльності Комісії, повідомляє прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, відсторонення від посади й арешт майна.

"Відзначимо, що будь-які незаконні прояви щодо майна державних підприємств Міністерства оборони України перебувають під постійною увагою військових прокурорів", - наголосили в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва відмовився звільнити з посади заступника міністра оборони Ігоря Павловського, який підозрюється в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива для Міноборони.

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23 03 2018 17:58
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