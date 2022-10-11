Колишній керівник WOG очолив Укрнафту і Укртатнафту – дані Держреєстру
Новим головою компаній Укрнафта та Укртатнафта став Сергій Корецький, який раніше був гендиректором мережі АЗС WOG.
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Пресслужба Укрнафти також повідомила, що Корецький став новим очільником компанії, але посилається при цьому на Opendatabot. У компанії також заявили, що Корецький не з’являвся на роботу 10 листопада, будь-яких офіційних пояснень та інформації трудовий колектив не отримав.
Корецький розпочав роботу у групі "Континіум", заснованою підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, наприкінці 1990-х. У 2013 році Корецький очолив мережу АЗС WOG, що входить до структури групи, і на посаді генерального директора пропрацював до 2018-го.
Нагадаємо, активи Укрнафти, Укртатнафти та ще трьох компаній офіційно передали в управління міністерства оборони 7 листопада. Рішення про примусове відчуження у власність держави ухвалили за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.
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