Колишній керівник WOG очолив Укрнафту і Укртатнафту – дані Держреєстру

Сергій Корецький був гендиректором мережі АЗС WOG до 2018 року.

Новим головою компаній Укрнафта та Укртатнафта став Сергій Корецький, який раніше був гендиректором мережі АЗС WOG.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Пресслужба Укрнафти також повідомила, що Корецький став новим очільником компанії, але посилається при цьому на Opendatabot. У компанії також заявили, що Корецький не з’являвся на роботу 10 листопада, будь-яких офіційних пояснень та інформації трудовий колектив не отримав.

Корецький розпочав роботу у групі "Континіум", заснованою підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, наприкінці 1990-х. У 2013 році Корецький очолив мережу АЗС WOG, що входить до структури групи, і на посаді генерального директора пропрацював до 2018-го.

Нагадаємо, активи Укрнафти, Укртатнафти та ще трьох компаній офіційно передали в управління міністерства оборони 7 листопада. Рішення про примусове відчуження у власність держави ухвалили за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.