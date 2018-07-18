Колишній міністр оборони України отримав статус біженця в Білорусі

Колишній міністр оборони України Михайло Єжель, якого українські правоохоронці обвинувачують у зловживанні владою і службовим становищем, отримав статус біженця в Білорусі і проживає з родиною в Мінську.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в постанові Солом'янського районного суду міста Київ від 5 липня 2018 року, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначено, що прокурор звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального судового провадження у кримінальній справі за обвинуваченням Єжеля у зловживанні владою і службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Підставами для проведення такого спецвиробництва прокурор вказав, що 5 лютого 2016 року підозрюваного було оголошено в розшук у зв'язку з невстановленням його місцезнаходження.

Слідству відомо, що 9 серпня 2014 року Єжель перетнув державний кордон України у пункті пропуску "Нові Яриловичі" в напрямку Білорусі та даних про його в в'їзд до України немає. У квітні 2016 року Єжель письмово звернувся до слідчого Головної військової прокуратури України з клопотанням про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину, в якому відзначив своє місце проживання: с. Ратомка, Мінської області Республіки Білорусь.

"Довідкою Головного управління військової контррозвідки від 16.05.2017 року встановлено, що в республіці Білорусь особі надано статус біженця і, за оперативними даними, він проживає з сім'єю в Мінську, де винаймає квартиру", – зазначено в мотивувальній частині судової постанови.

Прокурор вважає, що все це дає достатні підстави стверджувати про обізнаність підозрюваного про наявність підозри у вчиненні кримінального правопорушення і проведення стосовно нього досудового розслідування. У зв'язку з цим суд задовольнив клопотання прокурора щодо здійснення спеціального судового провадження в справі Михайла Єжеля.

Нагадаємо, 22 серпня 2016 року Печерський районний суд міста Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра оборони. Єжель підозрюється в тому, що навмисне в інтересах третіх осіб у 2011-2012 роках видав чотири окремих доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб'єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб'єкти підприємницької діяльності були задіяні в наданні послуги з харчування особового складу Збройних сил України). Зазначені дії завдали матеріальні збитки державі на загальну суму в майже 43 млн грн. Єжеля оголосили в державний розшук. Суд дав дозвіл на його затримання і доставку до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

27 вересня 2016 року Головна військова прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра оборони Єжеля.

У грудні 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт для заочного засудження екс-міністра оборони України Михайла Єжеля.