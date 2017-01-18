Колишній нападник збірної України перейшов у ФК "Ростов"

Екс-нападник збірної України Марко Девіч перейшов в російський Ростов.

Серб підписав контракт з російським клубом на півтора року, повідомляє офіційний сайт ФК "Ростов".

Девіч приєднається до команди 25 січня, коли почнеться другий збір.

Девіч залишив казанський Рубін, який виступає в російській Прем'єр-лізі, в кінці 2016 року після завершення терміну дії контракту.

Перед цим нападник розповів про можливі причини того, чому його перестали викликати в збірну України. За його словами, на цю ситуацію впливають виступу гравця в чемпіонаті Росії, адже він не сумнівається у своєму футбольному рівні.

Також Девіч висловив бажання повернутися в один з українських клубів у разі надходження хорошої пропозиції.