Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Колишній нападник збірної України перейшов у ФК "Ростов"

Девіч продовжить виступати в чемпіонаті Росії
Екс-нападник збірної України Марко Девіч перейшов в російський Ростов.
Колишній нападник збірної України перейшов у ФК "Ростов" Марко Девіч. Фото: AFP

Серб підписав контракт з російським клубом на півтора року, повідомляє офіційний сайт ФК "Ростов".

Девіч приєднається до команди 25 січня, коли почнеться другий збір.

Девіч залишив казанський Рубін, який виступає в російській Прем'єр-лізі, в кінці 2016 року після завершення терміну дії контракту.

Перед цим нападник розповів про можливі причини того, чому його перестали викликати в збірну України. За його словами, на цю ситуацію впливають виступу гравця в чемпіонаті Росії, адже він не сумнівається у своєму футбольному рівні.

Також Девіч висловив бажання повернутися в один з українських клубів у разі надходження хорошої пропозиції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2017 07:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat