СПОРТ НОВИНИЕкс-нападник збірної України Марко Девіч перейшов в російський Ростов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колишній нападник збірної України перейшов у ФК "Ростов"
Девіч продовжить виступати в чемпіонаті Росії
Марко Девіч. Фото: AFP
Серб підписав контракт з російським клубом на півтора року, повідомляє офіційний сайт ФК "Ростов".
Девіч приєднається до команди 25 січня, коли почнеться другий збір.
Девіч залишив казанський Рубін, який виступає в російській Прем'єр-лізі, в кінці 2016 року після завершення терміну дії контракту.
Перед цим нападник розповів про можливі причини того, чому його перестали викликати в збірну України. За його словами, на цю ситуацію впливають виступу гравця в чемпіонаті Росії, адже він не сумнівається у своєму футбольному рівні.
Також Девіч висловив бажання повернутися в один з українських клубів у разі надходження хорошої пропозиції.
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18 01 2017 07:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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