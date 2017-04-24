Колишній німецький урядовець почав кар'єру стендап-коміка

Ще будучи політиком він не раз опинявся в фокусі суспільної уваги через свої дотепні та провокаційні вчинки та висловлювання

Колишній міністр фінансів Німеччини та лідер соціал-демократичної парті Німеччини і суперник Ангели Меркель на виборах 2013 року Пеєр Штайнбрюк став коміком.

Колишній політик виступає в жанрі Stand up. Він об'єднався з професійним коміком Флоріаном Шредером для того, щоб відправитися в турне по Німеччині. Квитки на шоу в Берліні, Гамбурзі та й Кельні вже повністю розкуплені. Про це повідомляє ВВС.

Видання зазначає, що Штайнбрюк залишив уряд в минулому році. Та ще будучи політиком він не раз опинявся в фокусі суспільної уваги через свої дотепні та провокаційні вчинки та висловлювання.

Наприклад, в 2007 році Штайнбрюк з сім'єю демонстративно поїхав відпочивати в Намібію, замість того щоб відправитися до Вашингтона на зустріч міністрів фінансів "Великої сімки".

Під час передвиборної кампанії 2013 року Штайнбрюк раптово скасував свій виступ в банку Sarasin & Cie після публікації ЗМІ про те, що цей банк може бути замішаний у справі про ухилення від податків. Тоді ж Штайнбрюк поскаржився, що зарплата міністра фінансів Німеччини - 250 тисяч євро в рік - занадто маленька, оскільки навіть директори регіональних ощадних банків отримують більше.

Також, в лютому 2013 року Штайнбрюк прокоментував підсумки виборів в Італії, заявивши, що "перемогли два клоуна" - маючи на увазі колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі і політика-популіста (і дійсно професійного коміка) Беппе Грілло.

На знак протесту президент Італії Джорджо Наполітано навіть скасував запланований офіційний обід зі Штайнбрюком. Пізніше Штайнбрюк уточнив, що назвав "клоуном" Берлусконі, а на виборах в Італії, на його думку, перемогу здобули "два популіста".