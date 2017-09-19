Колишній поліцейський в Норвегії потрапив у тюрму на 21 рік за сприяння наркобізнесу
Колишній поліцейський Ерік Єнсен визнаний виним у хабарництві та наданні допомоги контрабандистам наркотиків.
Слідство встановило, що Єнсен отримав 2,44 мільйона крон (понад 262 тисячі євро) хабарів в обмін на допомогу в контрабанді 13,9 тонн гашишу в Норвегію в період з 2004 по 2013 роки. Він заперечує звинувачення та планує подати апеляцію. Про це повідомляє видання The Local.
21-річний вирок для Єнсена є максимально можливим за норвезьким законодавством. Подібні вироки рідкісні для цієї країни. Норвегія вважається однією з найменш корумпованих країн у світі.
"Дії Єнсена завдали серйозно підірвали довіру громадськості, від якої залежать поліція та верховенство закону. Корупція підриває довіру до юридичного апарату та важливих принципів побудови суспільства", - сказав голова окружного суду Осло.
Ключовим свідком на суді був спільник Єнсена, контрабандист гашишу Гйєрмунд Капелен, який зізнався, що перевозив наркотики і був засуджений до 15 років позбавлення волі.
Норвезькі ЗМІ повідомляють, що його термін зменшили в обмін на співпрацю і свідчення проти Єнсена.
Як повідомляв iPress.ua, 5 вересня у Польщі Центральне слідче бюро поліції знешкодило міжнародну банду, пов'язану з виготовленням та обігом наркотиків, а саме метамфетаміну. Злочинна група діяла на терені Польщі, України, Словаччини та Чехії.
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