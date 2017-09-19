Колишній поліцейський в Норвегії потрапив у тюрму на 21 рік за сприяння наркобізнесу

Єнсен отримав 2,44 мільйона крон (понад 262 тисячі євро) хабарів в обмін на допомогу в контрабанді 13,9 тонн гашишу

Норвезький суд ухвалив рішення засудити до 21 року позбавлення волі колишнього начальника управління поліції по боротьбі з організованою злочинністю в Осло.

Колишній поліцейський Ерік Єнсен визнаний виним у хабарництві та наданні допомоги контрабандистам наркотиків.

Слідство встановило, що Єнсен отримав 2,44 мільйона крон (понад 262 тисячі євро) хабарів в обмін на допомогу в контрабанді 13,9 тонн гашишу в Норвегію в період з 2004 по 2013 роки. Він заперечує звинувачення та планує подати апеляцію. Про це повідомляє видання The Local.

21-річний вирок для Єнсена є максимально можливим за норвезьким законодавством. Подібні вироки рідкісні для цієї країни. Норвегія вважається однією з найменш корумпованих країн у світі.