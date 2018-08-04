Колишній президент Бразилії здався поліції і сів до в'язниці за корупцію

Увечері в суботу, 7 квітня, він здався поліції і полетів в місто Курітіба на півдні країни, пише DW. Там співробітники правоохоронних органів доставили його в місцеву штаб-квартиру федеральної поліції, де вже була підготована ​​камера. У ній є ліжко, стіл, стільці і ванна.

Напередодні, 6 квітня, 72-річний політик не прийшов добровільно в поліцію, як це було визначено рішенням судді, що видав ордер на його арешт. Однак він не спробував тікати, а сховався в передмісті Сан-Паулу в будівлі профспілки працівників металургійної промисловості, яку колись очолював.

Згодом Лула да Сілва вирішив здатися владі. Вдалося це не відразу, тому що сотні прихильників екс-глави держави, який досі користується популярністю в Бразилії, блокували будівлю профспілки, щоб перешкодити його автомобілю від'їхати.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. Він мав намір висунути свою кандидатуру на нових виборах в жовтні 2018 року, на яких міг би стати фаворитом з рейтингом близько 36 відсотків. Лівоцентристська Робітнича партія, яку заснував Лула да Сілва, як і раніше підтримує його кандидатуру.

Верховний суд Бразилії дозволив узяти під варту Лулу да Сілву, а згодом було видано ордер на арешт екс-президента.

Нагадаємо, суд Південної Кореї визнав винною в корупції і зловживанні владою екс-президента країни Пак Кин Хе.