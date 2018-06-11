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Колишній штаб Партії регіонів знову стане кінотеатром

У ньому працюватимуть чотири зали
Кінотеатр "Зоряний", в якому раніше була штаб-квартира Партії регіонов і який знаходиться на розі вулиць Московська і Омеляновича-Павленка у центрі Києва, відновить роботу за своїм профілем.
Колишній штаб Партії регіонів знову стане кінотеатром Фото: kievvlast.com.ua

На сайті Печерської райдержадміністрації повідомляють, що в ньому працюватимуть чотири кінозали.

Там планують не тільки показувати фільми, але і проводити культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи, спрямовані на популяризацію кінематографа.

Концепція реконструкції кінотеатру передбачає, що буде облаштована територія біля "Зоряного", включаючи відновлення роботи фонтану.

Реконструкція запланована на 2019 рік.

Нагадаємо, 2003 року рішенням Київради цілісний майновий комплекс кінотеатру "Зоряний" площею 4 284 кв. м було включено до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації.

Пізніше будівлю по вул. Московській, 31/33 продали ТОВ "Кінотеатр" Зоряний ". За умовами угоди, приватний власник мав забезпечити подальше функціонування кінотеатру, але не виконав своїх зобов'язань. Приміщення кінотеатру використовувалося для потреб Партії регіонів. Через місяць після продажу внаслідок зміни складу засновників контроль над ТОВ "Кінотеатр "Зоряний" перейшов до донецької фірмі "Веспром" Едуарда Прутніка, який у той час обіймав посаду радника Віктора Януковича.

У 2008 році частку "Веспрому" у "Зоряному" продали донецькій компанії "Українська міжрегіональна інвестиційна група". Її засновником був "Український бізнес банк", фактичним власником якого був старший син Віктора Януковича Олександр.

У 2014 році ТОВ "Кіноцентр "Зоряний" переоформили на офшорну компанію Sabik Ltd.

У лютому 2015 року прокуратура Києва подала позов про повернення кінотеатру громаді Києва, але програла у всіх інстанціях. Прокуратура посилалася на результати перевірки Фондом держмайна за грудень 2008 року, яка встановила, що власник порушив умови договору у частині збереження профільної діяльності комплексу.

Нагадаємо, вертолітний майданчик Януковича використовуватимуть в культурних проектах Києва, а також, можливо, для транспортування тяжкотравмованих бійців АТО.

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06 11 2018 17:21
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