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Колишній ватажок бойовиків Стрєлков заявив, що зброю та гроші для захоплення Слов'янська взяв у Криму

Стрєлков відмовився назвати імена людей, які забезпечили його зброєю і грошима
Екс-ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (справжнє прізвище - Гіркін), розповів, що зброю і гроші для захоплення Слов'янська у 2014 році взяв у Криму.
Колишній ватажок бойовиків Стрєлков заявив, що зброю та гроші для захоплення Слов Ігор Гіркін-Стрєлков. Фото: dnr.today

Про це він заявив під час дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним, передає "Медуза".

Стрєлков відповів на запитання глядача: "На чиї гроші ви зайняли Слов'янськ і де взяли зброю?"

"Зброю взяв у Криму, гроші - там само. А на решту запитань як офіцер я відповідати не буду, тому що відповідь на це позбавить мене моєї офіцерської честі", - сказав Стрєлков.

Зазначимо, що наразі він очолює в РФ рух "Новоросія"

Нагадаємо, бойовики на чолі з Гіркіним захопили Слов'янськ 12 квітня 2014 р. Українським військам вдалося відновити контроль над містом лише 5 липня, і відтоді Слов'янськ є підконтрольним українській владі. Пізніше бійці Нацгвардії виявили в околицях міста схованки бойовиків з боєприпасами.

Нагадаємо, що так званий колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Донбасі вже не лишилось так званих "добровольців-ополченців". За його словами, є контрактники, які за свої 15 тисяч і в своїх стрілятимуть.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Гіркін заявив, що Росія кинула напризволяще бойовиків з числа громадян РФ, які були затримані на Донбасі українськими силовиками.

Раніше Гіркін визнав, що під час окупації Слов'янська за його наказами були розстріляні, як мінімум, чотири людини.

Як повідомляв iPress.ua, у березні українська розвідка дізналася про плани російського керівництва зачистити "ненадійних" командирів бойовиків на непідконтрольній Києву частині Донбасу.

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20 07 2017 22:36
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