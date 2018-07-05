Колишній закарпатський сільський голова стверджує, що звозив українців голосувати за партію Орбана

Чоловік розповів, що йому поставили завдання, аби закарпатці віддали свої голоси в селах Саболч-Сатмар-Берег, де офіційно не проживають, за партійний список Fidesz та кандидата від провладної партії Аттілу Тілкі. Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на матеріали угорських ЗМІ та прес-служб державних органів.

Угорське видання Hír TV, близьке до партії Йоббік, зазначає, що Кілб був одним з багатьох організаторів шахрайської схеми. Після появи низки сюжетів на цьому телеканалі на цю тему скандал набув розголосу.

У Національній виборчій комісії прийняли відповідну скаргу від опозиційних партій, зокрема MSZP, аби перевірити надану інформацію та призначити повторні вибори у семи прикордонних селах. Однак згодом у комісії визнали, що наведені докази не можуть підтвердити порушення.

Національна виборча комісія Угорщини офіційно спростувала інформацію ЗМІ про те, що нібито виборці із Закарпаття могли вплинути на результати голосування. Зокрема про те, що тисячі українці могли масово проголосувати у найближчих селах біля кордону в області Саболч-Сатмар-Берег.

В угорській ЦВК аргументують, що тільки угорські виборці, які мають домашню адресу (прописку) в Угорщині, могли проголосувати на виборчих округах. Ті ж, хто не має прописки, могли голосувати поштою – за допомогою спеціального бюлетеня. Зокрема було проаналізовано дані з семи прикордонних населених пунктів – Ботпаладь, Фюлешд, Кішпаладь, Шонкад та інших. З'ясувалося, що з 1 січня 2018 року у цих селах було офіційно зафіксовано 5882 жителів, у списках виборців значилося 4502, а проголосувало 2494 осіб (62,9 %, що є нижчим результатом, ніж в середньому по країні). Тож жодних тисяч українців, які в день голосування штурмували кордони, насправді не могло бути, аргументують в угорській виборчій комісії.

Однак видання Mukachevo.net стверджує, що чимало закарпатських угорців з подвійним громадянством мають фактично фіктивну прописку в Угорщині: тобто вони живуть на Закарпатті, а як громадяни Угорщини прописані в одному з прикордонних сіл в Угорщині, а тому, маючи угорську прописку, могли голосувати не тільки за списками партій, а й за мажоритарного кандидата.

Справа дійшла до Вищого суду Угорщини (Курії). Там прийняли рішення про запит на перегляд результатів виборів і визнали його частково обґрунтованим. Зокрема йшлося, що "організоване перевезення подвійних громадян на українсько-угорському кордоні ... було незаконним ...", і в тому, що воно дійсно мало місце, "немає жодних сумнівів". Однак у Верховному суді погодилися з рішенням Національної виборчої комісії, що наведені відео та телефонні розмови також не можна вважати за достовірні докази впливу або фальсифікації результатів виборів.

Вища судова інстанція Угорщини зазначила, що для перерахунку або повторних виборів немає підстав за "браком об'єктивних доказів".

Нагадаємо, у квітні 2018 року правляча в Угорщині партія "Фідес", очолювана прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном, була переобрана на третій термін на парламентських виборах.

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявили, що на парламентських виборах в Угорщині не було забезпечено рівних конкурентних можливостей опозиційним партіям, хоча загалом основні права громадян були дотримані.