Колишній зять Тимошенко помер у Празі

"Шон Карр помер уві сні о 10 ранку 8 січня 2018 року, його донька Чарлі була поруч", – повідомили в його групі Death Valley Screamers.

Як зазначається, Карр нещодавно відкрив у Празі клуб, він співпрацював із українськими байкерами і мав "величезну любов до України".

Нагадаємо, Шон Карр був лідером гурту Death Valley Screamers, бізнесменом і байкером.

1 жовтня 2005 року в Києві він одружився з Євгенією Тимошенко, дочкою Юлії Тимошенко. Це був другий шлюб для музиканта.



Фото: reuters.com

Пара розлучилася в березні 2012 року.

У серпні 2013 року Карр одружився втретє – з британкою Мері Хілл.

У музиканта залишилося двоє дітей – донька Чарлі й син Джекс.