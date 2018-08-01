CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Празі помер колишній чоловік дочки Юлії Тимошенко Євгенії музикант Шон Карр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колишній зять Тимошенко помер у Празі
Його донька була поруч
Фото: gettyimages.com
"Шон Карр помер уві сні о 10 ранку 8 січня 2018 року, його донька Чарлі була поруч", – повідомили в його групі Death Valley Screamers.
Як зазначається, Карр нещодавно відкрив у Празі клуб, він співпрацював із українськими байкерами і мав "величезну любов до України".
Нагадаємо, Шон Карр був лідером гурту Death Valley Screamers, бізнесменом і байкером.
1 жовтня 2005 року в Києві він одружився з Євгенією Тимошенко, дочкою Юлії Тимошенко. Це був другий шлюб для музиканта.
Фото: reuters.com
Пара розлучилася в березні 2012 року.
У серпні 2013 року Карр одружився втретє – з британкою Мері Хілл.
У музиканта залишилося двоє дітей – донька Чарлі й син Джекс.
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08 01 2018 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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