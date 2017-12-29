Колишнього бухгалтера Аушвіцу відправлять в тюрму

Адвокати наполягали, що тюремне ув'язнення порушить конституційне право Оскара Гренінга на життя

Конституційний суд Німеччини відхилив апеляцію на вирок колишньому співробітнику концтабору Аушвіц Оскару Гренінгу і постановив відправити 96-річного підсудного до в'язниці.

Про це повідомляє Reuters.

Оскар Гренінг працював в Аушвіці бухгалтером. Він серед іншого вів підрахунок вилучених у в'язнів табору засобів. У 2015 році його засудили до чотирьох років в'язниці. Однак захист зажадав відстрочки покарання, посилаючись на його вік і стан здоров'я.

Адвокати наполягали, що тюремне ув'язнення порушить конституційне право Оскара Гренінга на життя. Конституційний суд відхилив цей аргумент.