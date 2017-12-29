Колишнього бухгалтера Аушвіцу відправлять в тюрму
Про це повідомляє Reuters.
Оскар Гренінг працював в Аушвіці бухгалтером. Він серед іншого вів підрахунок вилучених у в'язнів табору засобів. У 2015 році його засудили до чотирьох років в'язниці. Однак захист зажадав відстрочки покарання, посилаючись на його вік і стан здоров'я.
Адвокати наполягали, що тюремне ув'язнення порушить конституційне право Оскара Гренінга на життя. Конституційний суд відхилив цей аргумент.
Гренінг визнаний винним в посібництві вбивству більше 300 тис. чоловік. На думку суду, це означає, що отримання покарання має особливу важливість.
У серпні прокуратура Ганновера визнала його достатньо здоровим для відбування тюремного покарання. Адвокат Гренінга заперечив, що стан здоров'я його підзахисного дозволяє перебування у в'язниці.
Рішення суду у Целле є остаточним.
Раніше щодо Ґренінґа вже проводилося розслідування, однак у 1985 році воно було припинено за відсутністю доказів. Одне із попередніх звинувачень було пред’явлене на основі дослідчої перевірки Центрального управління з розслідування злочинів націонал-соціалізму в Людвіґсбурзі. В 2014 році ним були ініційовані обшуки у помешканнях колишніх есесівців по всій країні.
Додамо, що після Нюнбергського процесу над керівництвом III Рейху звинувачення у військових злочинах були висунуті проти 106 тис солдатів. Близько 13 тис опинилися на лаві підсудних, і половину з них визнали винними.
У квітні 2015 "бухгалтер Освенціма" визнав провину і вибачився перед родичами в’язнів
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