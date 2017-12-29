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Колишнього бухгалтера Аушвіцу відправлять в тюрму

Адвокати наполягали, що тюремне ув'язнення порушить конституційне право Оскара Гренінга на життя
Конституційний суд Німеччини відхилив апеляцію на вирок колишньому співробітнику концтабору Аушвіц Оскару Гренінгу і постановив відправити 96-річного підсудного до в'язниці.
Колишнього бухгалтера Аушвіцу відправлять в тюрму Оскар Гренінг. Фото: spiegel.de

Про це повідомляє Reuters.

Оскар Гренінг працював в Аушвіці бухгалтером. Він серед іншого вів підрахунок вилучених у в'язнів табору засобів. У 2015 році його засудили до чотирьох років в'язниці. Однак захист зажадав відстрочки покарання, посилаючись на його вік і стан здоров'я.

Адвокати наполягали, що тюремне ув'язнення порушить конституційне право Оскара Гренінга на життя. Конституційний суд відхилив цей аргумент.

Гренінг визнаний винним в посібництві вбивству більше 300 тис. чоловік. На думку суду, це означає, що отримання покарання має особливу важливість.

У серпні прокуратура Ганновера визнала його достатньо здоровим для відбування тюремного покарання. Адвокат Гренінга заперечив, що стан здоров'я його підзахисного дозволяє перебування у в'язниці.

Рішення суду у Целле є остаточним.

Раніше щодо Ґренінґа вже проводилося розслідування, однак у 1985 році воно було припинено за відсутністю доказів. Одне із попередніх звинувачень було пред’явлене на основі дослідчої перевірки Центрального управління з розслідування злочинів націонал-соціалізму в Людвіґсбурзі. В 2014 році ним були ініційовані обшуки у помешканнях колишніх есесівців по всій країні.

Додамо, що після Нюнбергського процесу над керівництвом III Рейху звинувачення у військових злочинах були висунуті проти 106 тис солдатів. Близько 13 тис опинилися на лаві підсудних, і половину з них визнали винними.

У квітні 2015 "бухгалтер Освенціма" визнав провину і вибачився перед родичами в’язнів

 

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29 12 2017 17:11
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