Колишнього голову НБУ Шевченка оголосили в розшук

Кирило Шевченко підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Національне антикорупційне бюро 24 жовтня повідомило про розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них і колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови", – зауважують у НАБУ.

Зазначається, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Так, Кирило Шевченко підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у розшук оголошено посадовців АБ "Укргазбанк" Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

Нагадаємо, що на початку жовтня голова Національного банку України Кирило Шевченко подав заяву про відставку.