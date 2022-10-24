Колишнього голову НБУ Шевченка оголосили в розшук
Національне антикорупційне бюро 24 жовтня повідомило про розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них і колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
"Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови", – зауважують у НАБУ.
Зазначається, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.
Так, Кирило Шевченко підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Також у розшук оголошено посадовців АБ "Укргазбанк" Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.
Нагадаємо, що на початку жовтня голова Національного банку України Кирило Шевченко подав заяву про відставку.
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