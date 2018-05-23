Колишнього прем'єра Македонії засудили до двох років ув'язнення

Його звинувачують у зловживанні владою та корупції

Суд у Скоп'є в середу, 23 травня, засудив до двох років ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколу Груєвського.

Суд визнав Груєвського винним в отриманні хабара у 2012 році під час купівлі автомобіля марки Mercedes, повідомляє DW.

Суд зазначив, що Груєвський чинив тиск на чиновників з тим, щоб придбати автомобіль класу люкс саме в тієї компанії, якій він віддавав перевагу. Також його звинувачують у використанні автомобіля вартістю 600 тис. євро для особистих потреб, хоча він був придбаний за державні кошти.

Суддя заявив, що Груєвський "брехав і насміхався над громадянами".

"Громадяни не лише не були поінформовані про це, але ми чули, що прем'єр-міністр навмисно намагався приховати транспортний засіб", – додав суддя.

Груєвський не був присутній на засіданні суду. Але його адвокат повідомив, що він буде оскаржувати вердикт.

В інших п'яти справах його також звинувачують в корупції, зловживанні владою, фальсифікації виборів, незаконному прослуховуванні опонентів та представників громадянського суспільства.

Окрім екс-прем'єра також засудили чиновника міністерства внутрішніх справ Геко Поповського. Він отримав шість з половиною років позбавлення волі через свою роль у цій справі.

Також підозрюваною в цій справі є екс-міністерка внутрішніх справ Гордана Янкулоська, винесення вердикту щодо якої відклали через її вагітність.

Нагадаємо, в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтвердили покарання для депутатів, яких підозрюють у корупційних діях на користь Азербайджану.