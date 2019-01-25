Екс-радника Трампа Роджера Стоуна затримано в рамках "російського розслідування"
Затримання пов'язано з "російським розслідуванням", яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, повідомляє "Настоящее время".
Стоуну пред'явлено сім кримінальних звинувачень: один випадок перешкоджання правосуддю, один випадок тиску на свідків з тим, щоб вони давали неправдиві свідчення, а також п'ять випадків брехні слідчим органам, повідомив у п'ятницю офіс спецпрокурора.
Один з випадків брехні стосується свідчень, які Стоун давав Комітету з розвідки Конгресу США.
Санкцію на арешт Стоуна видав суд у Вашингтоні напередодні, 24 січня. Політконсультант і лобіст постане перед судом у п'ятницю і може бути заарештований.
Звинувачення стосується скандалу з розміщенням на сайті WikiLeaks влітку 2016 року, незадовго до виборів президента, понад 30 тис. електронних листів і прикріплених до них документів, надісланих з особистого сервера кандидата в президенти від Демпартії Гілларі Клінтон. Також на WikiLeaks з'явилися понад 19 тис. електронних листів і 8 тис. доданих до них документів Національного комітету (керівного органу Демпартії) від січня 2015 року до 25 травня 2016 року.
Колишній менеджер виборчої кампанії Клінтон Джон Подеста звинувачував саме Стоуна в публікації на Wikileaks як його особистих листів, так і листів керівництва Демпартії.
66-річний Стоун - один з найавторитетніших політконсультантів Республіканської партії. Він із 70-х років працював з Річардом Ніксоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом, а в серпні 2015 року приєднався до штабу Трампа. Також він був політичним лобістом, зокрема разом з Полом Манафортом, ще одним фігурантом розслідування Мюллера: разом вони 1984 року заснували компанію у Вашингтоні. Шість років по тому партнери продали цей бізнес.
Документальний фільм Netflix "Get Me Roger Stone", у якому розповідається про життя лобіста, стверджує, що саме він ще 1998 року запропонував Трампу виставити свою кандидатуру на пост президента США. Того часу Стоун лобіював у Вашингтоні інтереси Трампа і його грального бізнесу.
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