Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Колишнього співробітника генконсульства України в Мілані затримали за крадіжку 233 тис євро

Нелін був затриманий в Італії ще 3 лютого
Італійські правоохоронці затримали колишнього співробітника генерального консульства України в Мілані Максима Неліна за підозрою в шахрайському заволодінні 233 тис. євро.
Колишнього співробітника генконсульства України в Мілані затримали за крадіжку 233 тис євро Фото: rbc.ua

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що він, працюючи в генеральному консульстві України в Мілані, в березні 2010 року познайомився з громадянином, від якого дізнався про те, що останній хворіє гострим лейкозом. У зв'язку з цією хворобою, знайомий з 23 квітня 2010 року розпочав лікування в клініці Niguarda Ca Granda (Мілан), повідомляють "Українські новини".

При цьому після отримання посвідки на проживання в Італії, з 1 жовтня 2010 року всі витрати на його лікування сплачувалися за рахунок Національної служби охорони здоров'я Італії.

Водночас батьки пацієнта в Україні подали заявку в Міністерство охорони здоров'я на виділення коштів за державною програмою лікування громадян України за кордоном. Поліція заявляє, що у Неліна і його друга виник умисел на заволодіння коштами держави в сумі 233 тис євро.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, співробітник українського Генконсульства в березні 2011 року надав МОЗ України підроблений документ, виданий ніби клінікою Niguarda Ca Granda, з реквізитами, на який необхідно перерахувати гроші.

Відразу після надходження коштів на рахунок, вони були переведені в готівку й розподілені між усіма учасниками злочинної схеми.

1 вересня 2016 року Національна поліція України оголосила екс-співробітника Генконсульства в розшук як підозрюваного за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства) Кримінального кодексу.

3 лютого 2017 року Нелін був затриманий в Італії. 15 лютого Печерський районний суд Києва обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2017 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.