Екс-заступника голови Укргазбанку відправили під суд

Прокуратура 9 січня передала в суд справу проти заступника голови правління Укргазбанку Олексія Омельяненка і колишнього заступника директора київської регіональної дирекції цього банку.

Слідство вважає, що злочинна діяльність цих осіб полягала в організації розтрати чужого майна шляхом надання кредитних коштів у розмірі 100 млн грн підконтрольному фіктивному підприємству без наміру їх повертати, повідомила прес-служба Національної поліції, яка брала участь у розслідуванні провадження.

У судовому реєстрі сказано, що справа стосується заволодіння фірмою "Укрконцепт" земельною ділянкою площею 0,8562 га на вулиці Січневого Повстання, 11-а літ. "Б" (зараз це вулиця Мазепи), що була в іпотеці банку. Взятий у банку кредит був використаний для виведення землі з-під застави.

13 квітня 2018 року колишньому топ-менеджеру банку повідомили про підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Другого фігуранта підозрюють за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Омельяненко з 1997 по 2007 рік працював на різних керівних посадах в Укргазбанку і до 2016 року був його акціонером.

Нагадаємо, суд обрав для підозрюваного в привласненні 100 млн гривень одного з колишніх керівників Укргазбанку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і призначив заставу 40 млн гривень.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Генеральна прокуратура підозрює одного з екс-керівників "Укргазбанку" у розтраті 100 млн грн державних коштів.