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Колишньому губернатору Сумської області Чмирю повідомили про підозру

Йому інкримінують підробку паспорта і неправдиве декларування
Прокуратура Сумської області 20 липня повідомила про підозру колишньому голові Сумської ОДА, колишньому заступнику голови Адміністрації президента Юрію Чмирю.
Колишньому губернатору Сумської області Чмирю повідомили про підозру Юрій Чмирь. Фото: moygorod.sumy.ua

Йому закидають ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч. 1, 4 ст. 358 (підробка та використання завідомо підробленого документа) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила у фейсбуці, що в 2014 році після втечі Віктора Януковича Чмирь подав заяву про втрату паспорта з необережності, на підставі якої отримав новий документ.

Водночас він продовжував використовувати старий паспорт для здійснення юридично значущих нотаріальних дій.

Крім того, слідство встановило, що в декларації Чмиря не вказані 9 квартир і 3 паркомісця в Києві, дохід від продажу нерухомості і корпоративні права двох ТОВ. Все це майно вартістю близько 40 млн гривень записане на його 20-річну дочку, яка досі живе з батьком.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання Чмирю запобіжного заходу.

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20 07 2017 23:24
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