Колишньому губернатору Сумської області Чмирю повідомили про підозру
Йому закидають ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч. 1, 4 ст. 358 (підробка та використання завідомо підробленого документа) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила у фейсбуці, що в 2014 році після втечі Віктора Януковича Чмирь подав заяву про втрату паспорта з необережності, на підставі якої отримав новий документ.
Водночас він продовжував використовувати старий паспорт для здійснення юридично значущих нотаріальних дій.
Крім того, слідство встановило, що в декларації Чмиря не вказані 9 квартир і 3 паркомісця в Києві, дохід від продажу нерухомості і корпоративні права двох ТОВ. Все це майно вартістю близько 40 млн гривень записане на його 20-річну дочку, яка досі живе з батьком.
Прокуратура готує клопотання до суду про обрання Чмирю запобіжного заходу.
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