Колишньому губернатору Сумської області Чмирю повідомили про підозру

Прокуратура Сумської області 20 липня повідомила про підозру колишньому голові Сумської ОДА, колишньому заступнику голови Адміністрації президента Юрію Чмирю.

Йому закидають ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч. 1, 4 ст. 358 (підробка та використання завідомо підробленого документа) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила у фейсбуці, що в 2014 році після втечі Віктора Януковича Чмирь подав заяву про втрату паспорта з необережності, на підставі якої отримав новий документ.

Водночас він продовжував використовувати старий паспорт для здійснення юридично значущих нотаріальних дій.

Крім того, слідство встановило, що в декларації Чмиря не вказані 9 квартир і 3 паркомісця в Києві, дохід від продажу нерухомості і корпоративні права двох ТОВ. Все це майно вартістю близько 40 млн гривень записане на його 20-річну дочку, яка досі живе з батьком.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання Чмирю запобіжного заходу.