Колишня дружина нападника на Пашинського розповіла про домашнє насильство Хімікуса, - ВІДЕО

Мар'яна Хімікус, колишня дружина В’ячеслава Хімікуса, котрий напідпитку потрапив у сутичку з народним депутатом Сергієм Пашинським, розповіла про агресивність і домашнє насильство екс-чоловіка.

"Він бреше, дуже багато бреше. Він дуже конфліктний, практично жодного дня не було, щоб він не побував з моєю участю або без моєї участі в будь-якому конфлікті. Бувають ситуації, коли конфлікт можна згладити, або звернути в бійку, от у випадку зі Славіком це завжди бійка", - розповіла вона, йдеться в розслідуванні журналістів програми "ШУСТРОВА LIVE" на телеканалі "Еспресо.TV".

За словами Марини, одного разу Хімікус напідпитку взявся "гатити" по сусіду через те, що той начебто неправильно припаркувався.

"Це була якась пневматика, по-моєму, ось такого розміру, обріз, рушниця. Ось був конфлікт у дворі, В'ячеслав був нетверезий, я чула, бачила з балкона цю стрілянину, і я знаю, що у нього потім цей автомат міліція забрала, але потім же і віддала знову", - сказала вона.

Марина Хімікус розповіла журналістам, що з її гаманця постійно зникали гроші і взяти їх - окрім Хімікуса - було нікому. Апогеєм нахабства стало викрадення В’ячеславом автомобіля дружини, котрий вона придбала ще до шлюбу. Хімікус продав його на запчастини чи не вдесятеро дешевше. А гроші спустив на вітер.

"Я дзвоню йому, кажу: куди ти подів мою машину? Я її здав, щоб розібрали за 2 тис доларів, я кажу: а якщо я зараз поїду в міліцію? Тобі ніхто не повірить, а в гаражі не знайдуть, я її розібрав, але її запчастини я теж продав", - розповіла вона.

За словами колишньої дружини, одного разу Хімікус жорстоко побив її. "Це був удар в обличчя. Коли я сповзла по стінці від болю, він просто зверху ще кілька разів мене вдарив кулаком і сказав "я тебе вб'ю".

"Він завжди був готовий принижувати, ображати і показувати свою перевагу фізичним насильством, у мене іноді було таке відчуття, що він самостверджується, отримує задоволення від того, що ось я там валяюсь на підлозі, а він мене штовхає ногами. Коли після того суду я від В'ячеслава позбулася, у мене дитина стала нормально спати ночами, тільки через півроку", - додала Марина.

Сам Хімікус досить спокійно коменує те, що вдарив дружину.

"У мене судимість закінчена вся на 1800 грн штрафу, розлучався з колишньою дружиною, сімейний конфлікт, ну "клацнув" її по носі, що далі?", - розповів В’ячеслав Хімікус.

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