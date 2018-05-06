Колишня секс-працівниця отримала лицарський титул у Новій Зеландії
62-річна Хілі отримала лицарський титул у понеділок, 4 червня, передає ВВС. Його вручають за особливі заслуги перед країною або за видатні досягнення у професійній діяльності.
"Ще кілька тижнів тому я вважала б, що таке неможливо. Це вказує на те, як змінилася громадська думка, і просто чудово відчувати таку підтримку", - сказала Хілі.
У 1980-ті роки Катрін Хілі була шкільною вчителькою, а потім зайнялася проституцією. За її словами, вона була вражена тим, що в секс-працівниць не було жодних прав з погляду законодавства. За час роботи в школі вона звикла до захисту з боку і профспілок, і закону.
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У 1987-му Катрін Хілі створила організацію під назвою "Новозеландський колектив повій" (NZPC), яка виступала на захист прав секс-працівниць. NZPC брала участь у розробці тексту закону про реформу проституції, прийнятого 2003 року. Після реформи борделі в Новій Зеландії стали легальним бізнесом. Згідно із законодавством, на повій поширюється звичайне трудове право, а також правила безпеки на робочому місці.
Титули лицарів і дам у Новій Зеландії затверджує королева Єлизаветою II на підставі рекомендації прем'єр-міністра країни.
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