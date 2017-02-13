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Команда, яка готувала проведення "Євробачення", заявила, що йде з проекту

Причиною став конфлікт із керівництвом НТКУ
Частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", яка готувала проведення в "Євробачення 2017" в Києві, заявила про вихід із проекту.
Команда, яка готувала проведення "Євробачення", заявила, що йде з проекту Фото: 1tv.com.ua

"Ми, команда "Євробачення", для яких цей Конкурс став не тільки частиною нашої роботи, але й частиною життя, офіційно повідомляємо, що ми залишаємо цей проект і припиняємо роботу над підготовкою до проведення Конкурсу", - йдеться у заяві від імені "НСТУ", інформує "Українська правда".

Причиною такого рішення, як сказано у заяві, є конфлікт із керівництвом НТКУ.

"У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЄМС про те, що  "Євробачення-2017" дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника Конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем усіх аспектів "Євробачення" в Україні. Це призначення і дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, робота нашої команди була повністю заблокована", - сказано у заяві.

Також вказується, що за цей час, "окрім презентації результатів роботи нашої команди, проведеної за період вересень–грудень 2016 року, нове керівництво Конкурсу не було проведено жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни".

Команда, що йде заявляє, що "не може прийняти подібне призначення і не вбачає можливості продовжувати свою роботу в проекті з підготовки та проведення "Євробачення" в Україні".

"Наша альтернативна та компромісна пропозиція стосовно  розподілу повноважень і сфер відповідальності всередині команди "Євробачення", на жаль, не знайшла підтримки в керівництва  ПАТ "НСТУ". У зв’язку з цим повідомляємо, що відома вам протягом багатьох місяців роботи команда з підготовки до "Євробачення" не бачить більше можливості продовжувати роботу над Конкурсом на запропонованих нам умовах", - йдеться у заяві.

Водночас, один із менеджерів, що був у складі команди з підготовки "Євробачення" Денис Блощинський на своїй сторінці у Facebook оприлюднив список підписантів цієї заяви. Зокрема, серед 21 осіб перший заступник гендиректора НСТУ Олександр Харебін, і заступник гендиректора Вікторія Романова.

Нагадаємо, що головою наглядової ради "Національної суспільної телерадіокомпанії" обрали Тетяну Лебедєву.

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13 02 2017 17:36
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