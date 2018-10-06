Команда угорців Закарпаття виграла ЧС з футболу серед сепаратистів

Команда закарпатських угорців виграла чемпіонат світу з футболу серед невизнаних, частково визнаних країн, автономій і етнічних команд.

Як повідомляє спортивне видання "Футбол Закарпаття", команда Kárpátalja (з угорської - Закарпаття) брала участь у турнірі ConIFA World Football Cup, який проводиться Конфедерацією незалежних футбольних асоціацій. Вона була заснована 2013 року й проводить свій чемпіонат світу раз на два роки.

2014 року у Швеції перемогла команда "графства Ніцца", 2016 року в Абхазії перемогли місцеві футболісти. Цього року турнір проходив у Лондоні, і "Карпаталья", за яку виступають етнічні угорці, здобула перемогу.

У груповому турнірі "Карпаталья" зіграла внічию з Північним Кіпром (1:1), перемогла Абхазію (2:0) і Тибет (5:1). У чвертьфіналі угорці обіграли Каскад (3:1), у півфіналі - Секела Ленд (4:2), у фіналі - Північний Кіпр (0:0, по пенальті).

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін украй негативно відреагував на цю новину.

"Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують спортивні "успіхи" команди із Закарпаття, яка бере участь у чемпіонаті світу з футболу під егідою КонІФА за участю команд з невизнаних держав. Вважаю, що правоохоронні органи повинні зустріти команду з "дружнім" прийомом на батьківщині і запитати, звідки у них фінансування, чиєю підтримкою користуються гравці і взагалі поставити ще багато запитань", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Федерація футболу Закарпаття заявила, що не має жодного стосунку до цієї команди і просить не порівнювати її з ФФЗ.

"Карпаталья" з'явилася 2015 року і представляє угорську діаспору України. "Карпаталья" не повинна була брати участь у змаганнях, проте інші угорці, "Фельвідек", відмовилися від мундіалю через проблеми з організацією команди. Першою в черзі на заміну стояла саме "Карпаталья", яка заробила кваліфікаційні бали на Євро-2017. Там вона фінішувала п'ятою.

Видання зазначає, що в українських клубах футболісти "Карпатальї" не грають. Усі, крім двох воротарів, заявлені за угорські клуби від 1 до 4 дивізіону. Багато гравців мають досвід не тільки угорської Прем'єр-ліги, а й зарубіжних чемпіонатів на кшталт Австралії чи Болгарії. Два півзахисники - з молодіжного складу будапештського МТК. Захисник Янош Феєш та півзахисник Роланд Такач грали за юнацьку збірну Угорщини, а півзахисник Шандор Дьордь грав колись за австралійський "Перт Глорі" і мав теоретичні шанси поїхати на Євро-2016. Серед відомих за виступами на Закарпатті: Чобо Переш - екс-гравець "Артос Гать" і "Дийдо", Олексій Шведюк - екс-гравець "Мункач" і "Середнє", Юрій Тома - екс-гравець "Мункач", дубля і основи ужгородської "Говерли", Роберт Молнар - екс-гравець "Середнє" та дубля "Говерли", Золтан Бакша - екс-гравець "Закарпаття".