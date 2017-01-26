Команда українців здобула перемогу на фестивалі снігової скульптури в Швейцарії

Українці Богдан Куцевич, Олексій Пода, Олексій Козак і швейцарець Джонатан Райнер взяли головний приз на престижному міжнародному фестивалі снігової скульптури World Snow Festival у швейцарському гірському селищі Гріндельвальд.

"Темою конкурсу була магія. У глядача повинно виникнути відчуття, що маг щойно пішов, залишивши свої речі, і будь-хто може їх приміряти. Оскільки багато команд на різних конкурсах роблять скульптури у своєму фірмовому стилі, ми тепер жартуємо, що на наступному змаганні зробимо штани, светр або інший фасон плаща", — розповів учасник команди Олексій Пода, повідомляє УНІАН.

У звичайному житті 39-річний Богдан і 35-річний Олексій працюють архітекторами, Олексій Козак займається рекламою, а їх швейцарський друг Джонатан - аспірант-фізик.

Команда, якій вже чотири роки, взяла участь уже в 7 конкурсах — у США, Китаї, Норвегії та інших країнах. За словами учасників, умови завжди однакові: команда отримує 25-30-тонний куб спресованного снігу розміром 3,5 на 3,5 метра та 4 дні на створення скульптури.

"У нас, бувало, траплялися камені і навіть пляшки всередині куба. Тому за куб тягнуть жереб. Від удачі залежить ще й розташування на майданчику з освітленням. Сонячне світло має велике значення – без нього скульптура не зчитується, зливається з землею. У Гріндельвальді майданчик був оточений гірськими хребтами на висоті 1000 метрів, і сонце потрапляло на нього лише дві години на день. Зате фігура може простояти кілька місяців", — додав Пода.

Це не єдина перемога на сьогодні. Раніше iPress.ua повідомляв про українську вчену Марину В'язовську, яка отримала престижну "Премію Салема 2016", що є аналогом Нобелівської, але для математиків.