Командувач ООС Наєв: Найгірше вже позаду

Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв запевняє, що найгірше для жителів Сходу України вже позаду.

Про це йдеться у його зверненні до жителів Донецької та Луганської областей, яке публікує в суботу прес-центр ООС.

Наєв нагадав, що саме 2018 року "військова операція, в ході якої Українці показують усьому світу, як треба захищати рідну землю, відстоювати свою гідність, перемагати підступного та більш сильнішого ворога, набула нового формату – операції Об’єднаних сил".

"Не маю жодного сумніву в нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але й найгірше - вже позаду", - заявив він.