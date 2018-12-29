Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Командувач ООС Наєв: Найгірше вже позаду

"Не маю жодного сумніву в нашій спільній перемозі"
Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв запевняє, що найгірше для жителів Сходу України вже позаду.
Командувач ООС Наєв: Найгірше вже позаду Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у його зверненні до жителів Донецької та Луганської областей, яке публікує в суботу прес-центр ООС.

Наєв нагадав, що саме 2018 року "військова операція, в ході якої Українці показують усьому світу, як треба захищати рідну землю, відстоювати свою гідність, перемагати підступного та більш сильнішого ворога, набула нового формату – операції Об’єднаних сил".

"Не маю жодного сумніву в нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але й найгірше - вже позаду", - заявив він.

Нагадаємо, що з початку операції Об’єднаних сил (ООС) втрати бойовиків на Донбасі склали 450 вбитими та близько 850 пораненими.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2018 12:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.