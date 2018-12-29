НОВИНИКомандувач об'єднаних сил Сергій Наєв запевняє, що найгірше для жителів Сходу України вже позаду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Командувач ООС Наєв: Найгірше вже позаду
"Не маю жодного сумніву в нашій спільній перемозі"
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у його зверненні до жителів Донецької та Луганської областей, яке публікує в суботу прес-центр ООС.
Наєв нагадав, що саме 2018 року "військова операція, в ході якої Українці показують усьому світу, як треба захищати рідну землю, відстоювати свою гідність, перемагати підступного та більш сильнішого ворога, набула нового формату – операції Об’єднаних сил".
"Не маю жодного сумніву в нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але й найгірше - вже позаду", - заявив він.
Нагадаємо, що з початку операції Об’єднаних сил (ООС) втрати бойовиків на Донбасі склали 450 вбитими та близько 850 пораненими.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 12 2018 12:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."