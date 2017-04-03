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Командувач військами НАТО: Росію потрібно "гібридно стримувати"

Зокрема, економічними антиросійськими санкціями
Відповіддю на російські гібридні методи ведення війни має стати "гібридне стримування".
Командувач військами НАТО: Росію потрібно "гібридно стримувати" Фото: gettyimages

Про це заявив заступник командувача об'єднаними силами НАТО в Європі британський генерал Адріан Бредшоу в інтерв'ю BBC.

За словами генерала, Заходу потрібна загальна стратегія, щоб протистояти цим загрозам (кібератакам, пропаганді і політичній агітації). Бредшоу заявив, що відповіддю на гібридні методи ведення війни має стати "гібридне стримування". Як приклад він навів, зокрема, економічні санкції відносно Росії.

Крім того, вважає Бредшоу, потрібно забезпечити російськомовне населення країн Балтії джерелами інформації, що представляють альтернативу російському державному телебаченню.

Бредшоу висловив думку, що поведінка Росії на міжнародній арені пояснюється тим, що президент Володимир Путін "захищає власну владу". При цьому ймовірність військового зіткнення Росії і НАТО Бредшоу оцінив як низьку.

Разом з тим, за його словами, "дуже невеликий ризик залишається, і оскільки його наслідки можуть бути катастрофічними, необхідно займатися цими проблемами".

Нагадаємо, деякі союзники Північноатлантичного Альянсу повідомили про причетність Росії до здійснення кібератак на їх установи в Інтернеті.

Раніше країни-члени НАТО висловили свою підтримку уряду України і реформам, які проводить українська влада.

 

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