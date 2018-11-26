Командувач ВМС пояснив, чому Україна не відправила літаки на захист кораблів у Керченській протоці

Україна розглядала можливість повітряної підтримки українських кораблів у Керченській протоці, але не зробила цього через сильну протиповітряну оборону в Криму.

"Ми розглядали підтримку авіації, але ж за чотири роки Крим не просто був насичений, а пересичений засобами протиповітряної оборони. Комплекси С-400, комплекси С-200 стоять саме на Керченському півострові", - розповів командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко.

Крім того, він зазначив, що захоплення кораблів почалося в темний час доби.

"Долати систему ППО було б занадто обтяжливо", - пояснив Воронченко.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін додав, що українська влада обговорювала всі можливі військові заходи. "Аналізували всі можливі переваги і ризики", - сказав він.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.