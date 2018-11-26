Командувач ВМС пояснив, чому Україна не відправила літаки на захист кораблів у Керченській протоці
"Ми розглядали підтримку авіації, але ж за чотири роки Крим не просто був насичений, а пересичений засобами протиповітряної оборони. Комплекси С-400, комплекси С-200 стоять саме на Керченському півострові", - розповів командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко.
Крім того, він зазначив, що захоплення кораблів почалося в темний час доби.
"Долати систему ППО було б занадто обтяжливо", - пояснив Воронченко.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін додав, що українська влада обговорювала всі можливі військові заходи. "Аналізували всі можливі переваги і ризики", - сказав він.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному р
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