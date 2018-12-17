Командувач ВМС України: Потрібно створити флот із малих кораблів для захисту від Росії
Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", відвідавши Сполучені Штати Америки з робочим візитом.
Він розповів, що у США обговорювали наповнення "матриці" необхідного Військово-морським силам, допомогу персоналу і накопичення матеріально-технічних засобів для відбиття агресії.
На запитання, що потрібно зробити насамперед, щоб зміцнити обороноздатність на морі, Воронченко відповів: "Якомога швидше побудова "москітного компоненту" корабельного складу, який міг би швидко реагувати на всі ці події і мав би достатній бойовий потенціал".
"Є деякі проблеми, ці всі проблеми були обговорені – і я сподіваюся, що вони будуть вирішені за допомогою наших партнерів", – сказав командувач ВМС Збройних сил України.
Він зазначив, що кораблі більшого класу – корвети, фрегати – будуються не один рік.
На запитання, як Україна реагуватиме у випадку, якщо росіяни продовжать зупиняти кораблі, які прямують у порти України, Воронченко відповів:
"Ми прораховуємо всі варіанти загострення обстановки і прораховуємо весь склад сил та засобів, які потрібно там залучати. І я впевнений, що ми зробимо все для того, щоб стабілізувати обстановку".
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація
У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата