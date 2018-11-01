В Криму була відремонтована техніка, - Командувач ВМС
Коментуючи заяви президента РФ Володимир Путіна, він сказав: "Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишились розмінною картою в брудній кремлівській грі", - інформує "112.Україна".
За його словами, на період анексії Криму з 8 бойових кораблів був не на ходу лише великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", бо тоді була потреба в ремонті головних двигунів.
Ще, за його словами, корвет "Луцьк" був на ремонті, "але був практично відремонтований".
"Корвети "Тернопіль", "Придніпров'я", "Хмельницький" на ходу, два тральщика "Черкаси" і "Чернігів" на ходу… Підводний човен на 70% був відремонтований, була потреба в заміні клапанів", - сказав він.
Воронченко також уточнив, що в Криму лишилось техніки на 2 батальйони БМП і 2 батальйона БТРів. "Вони практично були готові, відсотків 15-20 підлягали ремонту", - зазначив він.
Воронченко також уточнив, що з авіації, вся техніка, яка могла піднятися, виконує завдання на материковій частині України.
Нагадаємо, Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку, які перебувають в анексованому Криму.
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